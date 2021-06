Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Brockhaus Capital Management übernimmt Bikeleasing-Service Brockhaus Capital Management kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (BLS). Ein entsprechender Vertrag sei heute unterzeichnet worden, meldet das Frankfurter Unternehmen am Mittwoch. Den Kaufpreis beziffert man mit …