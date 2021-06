H&R hebt Gewinn-Prognose für 2021 an

Der Chemiekonzern H&R legt eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2021 vor. Man hebt die Erwartungen für das EBITDA an: Bisher wurde vom Unternehmen aus Salzbergen ein operativer Gewinn zwischen 60 Millionen Euro und 75 Millionen Euro erwartet, nun sollen es zwischen 95 Millionen Euro und 115 Millionen Euro sein, wie es am Mittwoch in einer Ad-Hoc-Meldung von H&R heißt.„Die Gesellschaft trägt mit der Anpassung dem ...