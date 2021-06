Seit Montag befindet sich die Biontech-Aktie im Abwärtstrend. Liegt es an den Erfolgsaussichten von Novavax, dem bevorstehenden Hexensabbat oder an der deutlichen Reduzierung der Liefermenge? Oder von allem ein bisschen?

Über zehn Prozentpunkte büßte die Aktie seit Montag ein. Zu allem Überfluss sehen sich Aktionäre nun noch mit der Nachricht konfrontiert, dass Biontech die Menge an Impfstofflieferungen für Deutschland im Juli nochmals nach unten korrigieren musste, wie die dpa aus Kreisen der Gesundheitsministerkonferenz erfahren habe. Zudem ist am Freitag der große Verfallstag an der Börse. Daher mutmaßt der ein oder andere User Shorteindeckungen hinter der Kurs-Korrektur.

Das große Stimmungsbild aus dem Biontech-Forum von wallstreet:online:

lemmling: „Das sehe ich auch so, die Zulieferer haben keinen Druck, es wird denen alles aus den Händen gerissen. Es gibt genug Abnehmer, die dann gerne den normalen Preis bezahlen. Auf die lastet auch kein öffentlicher und politischer Druck. Für Biontech ist es weniger wichtig. Man deckt damit nun alle Kontinente ab, die einzig ernsthafte Alternative Moderna kann und will diese Mengen zu diesen Preisen noch nicht liefern. In den nächsten Jahren wird Biontech dann der Folgelieferant Nummer Eins sein, da sich die Bevölkerung nicht mit weniger zufrieden geben wird. Auch dort werden Nachrichten gelesen und die aktuellen Impfungen der östlichen Wettbewerber sind in vielen Ländern erfolglos verpufft. Künftig werden im Normalbetrieb dort nicht mehr die extremen Notfallpreise gelten können und dann macht Kleinvieh ordentlich Mist.“

VFBGOETTER: „Das war ein heftiger Schlag nach unten, habe ich auch gleich zum Nachkauf genutzt. Jetzt scheint sich aber alles wieder zu beruhigen und es ist wieder auf steigende Kurse gedreht. Reizt schon hier etwas Daytrading zu machen, aber man muss praktisch immer die Kurse auf dem Bildschirm haben. Schon extrem, wenn es so runter geht ohne eine schlechte Nachricht.“

MrEstate: „Novavax wird dazu beitragen, dass die USA die Aussetzung der Patente nicht mehr unterstützen wird. Schließlich würden damit nun amerikanische Unternehmen mehr beeinträchtigt. Novavax wird günstiger sein, daher auch für ‚low and middle income Länder‘. Biontech wird weiterhin sehr gute Geschäfte mit reichen Ländern machen. Ab 2023 öffnet die Fabrik in Singapur. Und Biontech hat ein Jahr Vorsprung. Ob Novavax wirklich wenig Nebenwirkungen hat, sieht man erst nach Millionen Impfungen. Es wurden nur 30.000 Probanden getestet.“

Der Stoff der nächsten und übernächsten Generation

pimpmystock: „Dass die Nachricht von Novavax für Unruhe sorgt ist doch erst mal klar. Aber das war mal ganz sicher nicht der Grund für die paar Prozent nach unten. Ich verstehe auch nicht, was hier alles spekuliert wird. Novavax hat kein Vakzin zugelassen bekommen, was noch lange keine Fertigung, Qualität, Bestellungen und keinen Verkauf darstellt. Vor allem ist es aber kein mRNA-Impfstoff, was bedeutet es ist sehr schwierig, eine kurzfristige Umstellung oder Anpassung vorzunehmen bei Mutationen oder neuen aufkommenden Viren. Bei den Mengen, die in Zukunft benötigt oder bestellt werden müssen, vor allem seit dieser Pandemie im Voraus und rechtzeitig, spielt ein weiterer Player (wenn er sich überhaupt behaupten kann) keine Rolle. Auch die Preise werden sich eher nach oben als nach unten bewegen. Schafft es Novavax sich zu behaupten, wird es durch die Versorgungskette eher in heiße Dritt- und Viert-Länder geliefert. Das gut ist. Biontech hat wesentlich mehr im Petto und wird kontinuierlich in anderen Bereichen Medikamente anbieten. Das ist Zukunftspotential und Alleinstellungsmerkmal, wovon andere nur träumen können. Des Weiteren haben sie bereits angekündigt, dass der Stoff der nächsten und übernächsten Generation auch bis annähernd Null Grad transportiert werden kann. Aber der Kursrückgang hat eher mit dem großen Verfallstag zu tun, der ansteht – gepaart mit eventuellen Shorteindeckungen. Ich sehe dem Ganzen sehr entspannt entgegen.“

giasing1860: „Man muss Biontech/Pfizer wirklich für die gute Ausführung der Geschäfte Respekt zollen. Man sieht an einem etablierten Unternehmen wie Johnson&Johnson, dass Impfstoffproduktion in Masse und unter Zeitdruck wirklich nicht einfach ist. Biontech und Pfizer schlagen sich hier am besten. Ist für mich keinesfalls sicher, dass Novavax dem etwas entgegenzusetzen hat in größerem Ausmaß. Ich halte das sogar eher für unwahrscheinlich. Beim Vergleich mit Curevac sieht man, dass die Kooperation mit Pfizer ebenfalls der richtige Schritt war, anstatt sich zu übernehmen und sowohl mit der Studie als auch mit der Produktion zu spät dran zu sein. Die Situation in England spielt ebenfalls den mRNA-Impfstoffherstellern in die Hände, vielleicht entscheidet man sich hier noch, die Booster mit Biontech oder Moderna durchzuführen.“

jensWaH: „Es könnte vielleicht die Woche der Wahrheit werden. Ich denke, dass es ab Hexensabbat losgeht mit dem großen Abverkauf aller Aktien. Die Leute wollen Urlaub machen und das Volumen wird deutlich abnehmen. Das ist hier klar zu erkennen und wird die Kurse zwangsläufig nach unten ziehen. Ich erwarte Biontech sogar bei 160 Euro oder weniger, bin aber kein Schwarzseher oder Basher.“

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion