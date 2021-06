Frankfurt am Main (ots) -



- Rund 75 % des in südeuropäischen Solargewächshäusern angebauten Obst und

Gemüses ist für andere Gebiete des lokalen europäischen Marktes vorgesehen.

- Deutschland ist der größte Importeur von Obst und Gemüse aus den Anbaugebieten

in der südspanischen Küstenregion.

- Europa: Knapp 60 % der Europäer und Europäerinnen konsumieren täglich Obst und

Gemüse.



Die Solargewächshäuser im Südosten Spaniens sind eines der wichtigsten Gebiete

für die Produktion von Obst und Gemüse für den europäischen Markt. Insgesamt

werden dort circa 4,5 Millionen Tonnen Obst und Gemüse pro Jahr angebaut. Davon

sind rund 75 % für den europäischen Binnenmarkt bestimmt. Der größte Importeur

ist Deutschland: Rund 32 % der in Südspanien angebauten Produkte führt

Deutschland ein. Weitere Großabnehmer sind unter anderem Frankreich (16 %), das

Vereinigte Königreich (12 %) und die Niederlande (11 %). Damit ist Spanien einer

der Hauptlieferanten von Obst und Gemüse innerhalb der Europäischen Union.[1]





Die Deutschen und ihr Gemüse - knapp die Hälfte aller Deutschen isst mindestenseinmal pro Woche Gemüse und Salat, etwa 43 % sogar mindestens eine Portion amTag. Ähnlich sieht es beim Obst aus. Etwa die Hälfte der Deutschen isstmindestens eine Portion Obst am Tag. Damit liegt der bundesweite Konsum aktuellbei etwa 6,1 Millionen Tonnen Obst (ca. 73,6 kg pro Kopf (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6300/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-obst-in-deutschland/) ) und 8,04 Millionen Tonnen Gemüse (ca. 96,9 kg pro Kopf (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/176731/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-gemuese-in-deutschland/) ) im Jahr. Neben der gesundheitsfördernden Wirkung durch regelmäßigenKonsum von Obst und Gemüse zählen nachhaltige Anbaumethoden zu den wichtigstenKaufanreizen für deutsche Verbraucher. In den Solargewächshäusern in Südspanienspielen nachhaltige Anbaumethoden eine zentrale Rolle: Die innovativenSolargewächshäuser in der sonnenreichen Region ermöglichen es, dass reichlichvorhandene Sonnenlicht in gesunde und nahrhafte Energie in Form vonschmackhaftem frischem Obst und Gemüse umzuwandeln. So ermöglicht dasSonnenlicht den lokalen Landwirten den Einsatz von fossilen Brennstoffen zuvermeiden.Die von der europäischen Union unterstützte Kampagne CuteSolar(https://cutesolar.de/) setzt sich für den nachhaltigen Obst- und Gemüseanbau ineuropäischen Solargewächshäusern ein - und stellt damit beste Qualität undausgezeichneten Geschmack sicher. In den Anbaugebieten in der südspanischen