Europäische Unternehmen sehen das Licht am Ende des Tunnels - jetzt hungrig nach Wachstum

Heppenheim (ots) - Heute stellt Intrum die 23. Ausgabe des European Payment

Report 2021* vor. Der Bericht stellt fest, dass die Hälfte der befragten

Unternehmen froh ist, das Jahr 2020 überlebt zu haben. Dabei ist die Realität

nicht so düster ausgefallen wie erwartet, zum Teil dank staatlicher

Unterstützung, aber auch aufgrund neuer, digitaler Geschäftsmodelle, die an

Boden gewinnen. Nichtsdestotrotz sind viele Unternehmen angeschlagen und sehnen

sich nach einem neuen Kapitel des Wachstums.



Obwohl die Pandemie die Welt auf den Kopf gestellt und wirtschaftliche

Turbulenzen ausgelöst hat, sind die Unternehmer heute weitaus positiver gestimmt

als noch vor einem Jahr erwartet und nehmen nun wichtige strategische

Initiativen in Angriff. Vier von zehn kleinen und mittleren Unternehmen geben

an, dass sie die Digitalisierung ihres Unternehmens als Folge von Covid-19

beschleunigt haben.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Deutsche Firmen blicken positiv in die Zukunft, erkennen aber die Notwendigkeit,Routinen und Prozesse in Form zu bringen50 Prozent sagen, dass Kreditausfälle bei Kundenzahlungen problematisch sind -vier Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt. Und 55 Prozent geben an,dass ihre Routinen und Prozesse nicht so stark sind, wie sie sein müssten, umdie finanzielle Nachhaltigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zugewährleisten, verglichen mit 52 Prozent in ganz Europa.Gleichzeitig ist die wahre Auswirkung der Pandemie auf das Zahlungsverhaltennoch nicht abzusehen. Staatliche Beihilfen in Kombination mit der zunehmendenZurückhaltung der Unternehmen, längere Zahlungsfristen auszuhandeln, haben dieLiquidität im vergangenen Jahr gestützt. Die meisten europäischen Befragten (62Prozent) geben an, dass sie noch nie so besorgt über die Zahlungsfähigkeit ihrerSchuldner waren und prognostizieren, dass das Risiko von Zahlungsverzug in dennächsten zwölf Monaten zunehmen wird. Nahezu die Hälfte aller europäischenUnternehmen geht davon aus, dass das Risiko von Zahlungsverzögerungen und-ausfällen zunehmen wird, und mit dem Wegfall der staatlichen Unterstützung wirddie Situation noch schwieriger werden.Das Zahlungsverhalten wird durch staatliche Unterstützung überdeckt - aber dasist nicht das ganze BildDie europäischen Unternehmen haben jedoch nicht nur dank staatlicherUnterstützung und verbesserter Technologieentwicklung überlebt. Der Berichtzeigt, dass die Unternehmen versucht haben, die Zahlungsfristen zu verkürzen undihre Zahlungsbedingungen gegenüber den Kunden strenger zu gestalten. Im Jahr2021 gibt es einen Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem letzten Jahr bei denUnternehmen, die längere Zahlungsfristen akzeptiert haben als ihnen lieb ist, um