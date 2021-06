Mantaro Silver Corp. beruft Donna Humphreys in die Position Vice-President of Corporate Development und in das Board of Directors

Vancouver, British Columbia, 16. Juni 2021 – MANTARO SILVER CORP. (TSXV: MSLV) (FWB: 9TZ) (das „Unternehmen”) freut sich, die Berufung von Donna Humphreys in die Position Vice President of Corporate Development und in das Board of Directors bekannt zu geben.

Dr. Christopher Wilson, der Chairman und Chief Executive Officer von Mantaro, erklärte dazu wie folgt: „Das Board von Mantaro freut sich außerordentlich, Donna im Unternehmen willkommen zu heißen. Donna denkt kreativ und hat ein solides Verständnis des Junior-Explorationssektors. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensentwicklung und ein fundiertes Verständnis von Corporate Governance und Wertpapierreegulierung.“

In den letzten 20 Jahren war Donna bei einer Reihe von in Kanada börsennotierten Junior-Bergbauunternehmen in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensentwicklung tätig. In diesen Positionen lag ihr Fokus auf der Kommunikation mit den Aktionären, dem Marketing und den Beziehungen mit Stakeholdern. Donna arbeitet derzeit in der Finanzbranche als Director of Investor Relations and Corporate Development und hat in dieser Rolle eine erfolgreiche Hypothekeninvestmentgesellschaft konzipiert, errichtet und lanciert.

„Donna hat sich schon früh für Frauen in der Bergbauindustrie eingesetzt“, so Dr. Wilson weiter. „Sie hat Workshops für Investorinnen im Bergbausektor organisiert, unter anderem ‚The Hard Assets Mining Conference’. Diese Konferenz bietet Frauen in einer fokussierten Umgebung eine Plattform, um ihr Branchenwissen zu verbessern und ihre Investmentmöglichkeiten besser zu verstehen. Mantaro freut sich darauf, Donna in der Zukunft bei solchen Initiativen zu unterstützen und diese Bemühungen zu fördern.”

Mantaro hat Frau Humphreys außerdem Optionen zum Kauf von 250.000 Stammaktien zu einem Preis von $ 0,49 während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum gewährt.

