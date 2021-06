Cloud Nine ernennt Dan Reitzik als Special Advisor in das Board of Directors

Vancouver (British Columbia), 16. Juni 2021. Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI, OTC: CLGUF, Frankfurt: 1JI0) („Cloud Nine“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für dezentralisierte Netzwerk- und Speichertechnologie, freut sich, die Ernennung von Dan Reitzik als Special Advisor in das Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Reitzik ist ein erfolgreicher operativer CEO, der seit über 20 Jahren sowohl private als auch börsennotierte Technologieunternehmen mitbegründet und geleitet hat. Reitzik war bis März 2021 Co-Founder und CEO von DMG Blockchain Solutions Inc. (TSX-V: DMGI), einem Blockchain- und Kryptowährungsunternehmen.

Bei Cloud Nine wird Reitzik eng mit dem leitenden Managementteam des Unternehmens zusammenarbeiten, um weitere Produktbereiche zu identifizieren, neue Geschäftszweige zu erschließen, die neuesten Technologieprodukte des Unternehmens zu kommerzialisieren, bedeutsame strategische Vertriebsbeziehungen aufzubauen sowie Cloud Nine als führendes Unternehmen im Bereich dezentralisierter Netzwerk- und Speichertechnologien zu etablieren.

„Wir freuen uns, Dan bei Cloud Nine willkommen zu heißen“, sagte President Sefton Fincham. „Seine umfassende Erfahrung und seine beträchtliche Expertise in den Bereichen Blockchain-Lösungen und Unternehmensfinanzierung werden für Cloud Nine in der aktuellen Phase großer Technologieentwicklungen von unschätzbarem Wert sein. Das gesamte Board und das Führungsteam freuen sich darauf, eng mit Dan zusammenzuarbeiten und von seinen Einblicken und Perspektiven zu profitieren, während wir unser Geschäft rasch erweitern und zu einem weltweit führenden Anbieter von dezentralisierter Technologie werden.“

„Es ist eine große Ehre, ein Teil von Cloud Nine zu werden und an der beträchtlichen Expansion des Unternehmens in den kommenden Jahren beteiligt zu sein. Kryptowährungen waren der erste erfolgreiche Anwendungsfall von dezentralisierter und Blockchain-Technologie und ich bin davon überzeugt, dass dezentrale Netzwerke und Datenspeicherung ebenso erfolgreich sein werden“, sagte Reitzik. „Durch die Eigentümerschaft an Limitless Technology verfügt Cloud Nine über die eigene Technologie und die Produkte für diese starke Dezentralisierungsbewegung und ich freue mich, ein Teil dieses wachsenden Technologieunternehmens zu sein.“