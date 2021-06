DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf VR Equitypartner veräußert seine Anteile am Medizintechnikspezialisten United MedTec an die Industriegruppe GESCO 16.06.2021 / 15:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 16. Juni 2021 - VR Equitypartner hat sämtliche Anteile seiner Minderheitsbeteiligung an der United MedTec Holding GmbH (UMT) an die börsennotierte Industriegruppe GESCO veräußert. In diesem Zuge gehen auch die Tochtergesellschaften der UMT, die W. Krömker GmbH und die Tragfreund GmbH, an den neuen Eigentümer über. Die GESCO AG, eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden mittelständischen Unternehmen, hält damit 100 % der Anteile. Die bisherigen Gesellschafter, bestehend aus der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner, dem Investor INVICTO Holding sowie dem Management und den Gründern, hatten in den vergangenen Jahren die Medizintechnik-Gruppe strategisch weiterentwickelt. Das umfangreiche Portfolio der UMT ergänzt nun das Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie der GESCO.

Die 1976 gegründete W. Krömker GmbH mit ca. 60 Beschäftigten ist ein führender Entwickler und Hersteller von medizintechnischem Zubehör. Die wesentlichen Produktgruppen umfassen Tragarme, Gelenkarme, Haltesysteme und Trolleys, die oft patentgeschützt sind und gemeinsam mit Kunden entwickelt werden. Alle namhaften Unternehmen der Medizintechnikbranche sind im Kundenportfolio des Unternehmens vertreten. Im Jahr 2012 hatten die Mittelstandsinvestoren VR Equitypartner und INVICTO vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Wilfried Krömker im Rahmen einer Nachfolgelösung signifikante Minderheitsanteile erworben; dieser hielt ebenso wie das Management auch weiterhin Anteile an der Holding.

Gemeinsam wurden die internen Strukturen ausgebaut, der Fokus auf Produktneuentwicklungen gelegt und ein strategischer Wachstumsprozess eingeleitet. Im Zuge dessen kam 2015 das junge und innovative Unternehmen Tragfreund GmbH aus Schmalkalden mit unter das Dach der United MedTec. Tragfreund brachte u.a. besondere Kompetenz für Operationsleuchten und Monitore im Operationsraum mit. Als künftiger Teil der Wuppertaler GESCO AG, die sich seit Gründung 1989 auf die erfolgreiche Weiterentwicklung industrieller "Hidden Champions" spezialisiert hat, wird United MedTec dem Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie zugeordnet und dort die nächsten Wachstumsschritte gehen. Die beiden Geschäftsführer Andreas Mühlenbeck und Jürgen Roth bleiben weiterhin im Unternehmen tätig.