GENF (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist für sein Zuspätkommen berüchtigt. Die amerikanische Seite möchte deshalb, dass er beim Gipfel am Mittwoch in der Villa La Grange am Genfersee zuerst eintrifft, um US-Präsident Joe Biden nicht warten zu lassen. Es ist eine ausgetüftelte Gipfel-Choreografie, die darauf abzielt, dass nicht schon vor dem Treffen eine Seite die andere düpiert. Um 13.04 Uhr kommt Putin bei strahlend blauem Himmel tatsächlich pünktlich an, Biden 15 Minuten später. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin nimmt beide in Empfang. Um 13.25 Uhr dann der historische Moment, auf den die Welt gewartet hat: Biden und Putin geben sich mehrere Sekunden die Hand - und sie lächeln dabei sogar.

Weniger gut choreographiert erscheint der Fototermin zum Auftakt des Treffens in der Bibliothek der Villa aus dem 18. Jahrhundert. Biden lacht zwischendurch in die Kameras und hat die Beine übereinandergeschlagen. Putin sitzt wie gewohnt breitbeinig zu seiner Linken und schaut eher griesgrämig. Ungeduldig tappt der Kremlchef mit den Fingern auf die Stuhllehne, während er wartet, dass die Fotografen ihre Bilder machen. Bevor sich die Türen schließen, ist zu sehen, wie Putin sich lachend im Sessel zurücklehnt. Russische Staatsmedien deuten das als einen Präsidenten in bester Stimmung.