Wien (ots) - Neue Digitalprodukte und IT-Großkunden im DACH-Raum bringen der

österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe im Pandemiejahr ein Umsatz- und

Ergebniswachstum - 2021: Projekt Medien-Login und Ausbau der Digitalstrategie im

75-jährigen Bestehen als unabhängige privatwirtschaftliche Genossenschaft im

Medieneigentum - Festschrift: https://apa.at/jubilaeum/festschrift/



Die APA - Austria Presse Agentur legte bei ihrer Generalversammlung am Mittwoch

eine Ergebnis- und Umsatzerhöhung vor. Der Konzernumsatz lag 2020 bei 67,81 Mio.

Euro nach 66,0 Mio. Euro 2019, das erzielte Umsatzwachstum betrug damit 2,7

Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2020 bei 5,1 Mio. nach

2,16 Mio. Euro 2019, das Jahresergebnis (EGT) betrug 3,72 Mio. Euro nach 2,14

Mio. Euro 2019. Der durchschnittliche Personalstand des Konzerns nach dem

Beschäftigungsausmaß (Vollzeitäquivalent) betrug 503 nach 509 in 2019.





Virtueller APA-Newsroom und antizyklische Investitionen im PandemiejahrClemens Pig, geschäftsführender Vorstand, und Karin Thiller, Geschäftsführerin,fassen die Strategie der APA im Pandemiejahr 2020 zusammen: "Wir haben mitBeginn der Coronakrise rasch die Segel neu gesetzt. Als gelernteEinsatzorganisation sind wir innerhalb weniger Stunden und Tage mit unseren rund600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Homeoffice gewechselt. DerAPA-Newsroom wurde über Nacht auf virtuell umgestellt. Aufgrund unseresB2B-Geschäftsmodells und zur Stärkung unseres genossenschaftlichenGrundauftrages für die Medien haben wir antizyklisch agiert - und im Hinblickauf die deutlich gestiegene digitale Mediennutzung neue Produkte entwickelt undin neue Geschäftsbereiche investiert: beispielsweise digitale Pressekonferenzenim APA-Pressezentrum für Kommunikatoren, Livestreamings und Liveblogs sowieFaktenchecks zu Corona für Redaktionen, AI-basierte Nachrichtenproduktionen zurErstellung zusätzlicher redaktioneller Inhalte, Social-Media-Analytics undMedien-Monitoring für Informationsprofis, Erweiterung des digitalenZeitungskiosks mit E-Paper-Angeboten für Organisationen sowie neue IT-Hosting-und Security-Angebote und Smart-Services sowie CMS- und eGovernment-Lösungen imTechnologiebereich für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung in derSchweiz. Ein großes Dankeschön an das gesamte APA-Team, das in diesenPandemiezeiten Hervorragendes leistet", so Pig und Thiller.APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Aufsichtsratsvorsitzender AlexanderWrabetz bezeichneten "die Performance der APA und ihrer Tochterunternehmen indiesem für alle Medienunternehmen überaus herausfordernden Geschäftsjahr 2020als sehr zufriedenstellend. Neben der erfreulichen und stabilen wirtschaftlichen