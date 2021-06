Hauptversammlung der Ringmetall AG beschließt Umwandlung in eine SE - Sämtliche Tagesordnungspunkte gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet - Umwandlung in Europäische Gesellschaft (SE) und Umstellung auf Namensaktien beschlossen - Dividendenausschüttung in Höhe von 6 Cent je Aktie

München, 16. Juni 2021 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat ihre 24. ordentliche Hauptversammlung im Rahmen der Pandemiegesetzgebung wie bereits im Vorjahr als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR waren zum Zeitpunkt der Abstimmung 72,65 Prozent vertreten (HV 2020: 64,64 Prozent). Die Gesellschaft bewertet die überdurchschnittlich hohe Teilnahmequote als Bestätigung des Zuspruchs der meisten Aktionäre zum erneut virtuellen Format der Hauptversammlung.

Neben der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 und der Anpassung der Vergütungssysteme des Vorstands sowie des Aufsichtsrats, war es vor allem die Umwandlung der Gesellschaftsform der Ringmetall AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, kurz SE), die zu den bedeutendsten Beschlüssen der Hauptversammlung zählten. Mit der Umwandlung in eine SE will die Gesellschaft Ihrer stetig weiterwachsenden Bedeutung des internationalen Geschäfts Rechnung tragen. Über die gleichzeitige Umstellung auf Namensaktien will die Gesellschaft zukünftig einen noch engeren Kontakt zu ihren Aktionären pflegen und ein besseres Verständnis bezüglich der Handelsaktivitäten mit Ringmetallaktien erhalten. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Ringmetall AG wurden mit hoher Zustimmung in ihren Ämtern als erster Aufsichtsrat der Ringmetall SE bestätigt.