Das vielbeschriebene Impfstoff-Rennen beendete der US-Hersteller Novavax auf den hinteren Rängen. Doch in der nächsten Runde – einer globalen Impfoffensive – könnte der hochwirksame Impfstoff eine wichtige Rolle spielen.

Beim Preis pro Dosis liegt Novavax Experten der Investmentbank SVB Leerink zufolge gemeinsam mit Johnson & Johnson und AstraZeneca im günstigen Marktsegment mit 4-5 US-Dollar pro Dosis (bei Biontech/Pfizer sind es rund 20 US-Dollar). Experten glauben deshalb, dass das Mittel einen wichtigen Beitrag für die globale Impfkampagne leisten könnte. "Viele unserer ersten Dosen werden in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen gehen, und das war von Anfang an das Ziel", teilte CEO Stanley Erck mit.

Der Aktienkurs von Novavax gab trotz der positiven Meldungen nach. Seit Wochenbeginn liegt die Aktie schon mehr als 15 Prozent im Minus. Möglicherweise haben Investoren die guten Studiendaten bereits eingepreist. Immerhin hat die Novavax-Aktie seit Jahresbeginn schon über 80 Prozent zugelegt.

Die Novavax-Aktie wurde Anfang 2020 noch für unter 4 Euro gehandelt. Anfang Februar dieses Jahres kletterte sie auf ein Allzeithoch von 274 Euro. Schon im laufenden Jahr könnte Novavax einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

SVB Leerink-Analyst Mani Foroohar glaubt, dass Novavax mit seinem hochwirksamen Impfstoff auch den Platzhirschen Biontech und Moderna auf die Pelle rücken könnte. Wie zum Beweis verloren seit Wochenbeginn auch die Biontech- und Moderna-Aktien kräftig.

Sobald der Impfstoff zugelassen sei, verstärke dies den Preiswettbewerb für das kommende Jahr, so Foroohar. Dann stehen in vielen Ländern auch die Impfauffrischungen an. Die US-Regierung hatte sich bereits frühzeitig 100 Millionen Novavax-Dosen gesichert. Impfstoff, der angesichts der fortgeschrittenen Impfkampagne möglicherweise nicht benötigt wird und auch an Drittländer gespendet werden könnte, berichtet das Nachrichtenmagazin Politico.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion