BAKU (dpa-AFX) - Die türkische Fußball-Nationalmannschaft kann sich im zweiten Gruppenspiel gegen Wales in Baku auf große optische und verbale Unterstützung freuen. Laut UEFA sind für die Partie an diesem Mittwoch 30 000 Tickets verkauft worden. Sowohl die angereisten Fans aus der Türkei als auch die meisten einheimischen Zuschauer sind auf der Seite des Teams von Trainer Senol Günes. Aus Wales werden nur wenige Anhänger erwartet. Aserbaidschan und die Türkei stehen sich sehr nahe und bezeichnen sich auch als "Brüder". Vor dem Stadion in Baku bekamen die Fans türkische und aserbaidschanische Fahnen geschenkt. Fahnen von Wales wurden nicht verteilt./the/DP/fba







