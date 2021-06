BehavioSec erhält US-amerikanische Patente für mobile Authentifizierung und Social-Engineering-Erkennung

BehavioSec, der Branchenpionier und Technologieführer für Verhaltensbiometrie und kontinuierliche Authentifizierung, meldete heute, dass ihm für seine innovative Methode zur Verifizierung der Benutzeridentität und zur Betrugserkennung zwei weitere US-amerikanische Patente erteilt wurden. BehavioSec wurden seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 bereits 24 US-Patente erteilt, was das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Schaffung von Innovationen und für die Weiterentwicklung im Bereich verhaltensbiometrischer Technologien unterstreicht. Mit diesen neuen Patenten kann die Technologie von BehavioSec digitale Identitäten und Konsumenten auf mobilen Endgeräten besser vor immer raffinierteren Social-Engineering-Angriffen schützen und so Betrug stoppen, bevor Schaden entstehen kann.

Heute schützt BehavioSec Jahr für Jahr mehr als 180 Millionen Menschen und 20 Milliarden Transaktionen auf der ganzen Welt. Mit der zunehmenden Verbreitung von Mobilgeräten für die Durchführung von Finanztransaktionen und für den Zugriff auf Kontoinformationen legen Konsumenten und Institutionen immer größeren Wert auf den Bedienkomfort bei der Nutzung der Geräte, was häufig zu Lasten der Sicherheit geht. Das neue Patent von BehavioSec mit der Nummer US20200074053A1 stellt einen großen Fortschritt beim Schutz der mehr als drei Milliarden Android-Geräte dar, die heute im Einsatz sind. Die Technologie, die mit diesem Patent geschützt wird, ermöglicht es den Kunden von BehavioSec, die verwertbaren Erkenntnisse zu verdoppeln, die aus dem individuellen Tippverhalten unter Android gewonnen werden, und zwar ohne Reibungsverluste, Latenz oder exzessive Datenerfassung. Diese neue Technologie gleicht außerdem mobile digitale Identitäten sofort mit deren inhärenten, eindeutigen verhaltensbiometrischen Profilen ab – und schützt sie so vor Betrug wie Banking-Trojanern, Angriffen per Fernzugriff, Gerätediebstahl und Social-Engineering-Betrug.

Das neue Patent von BehavioSec mit der Nummer US20210117979A1 verbessert die Erkennung und Blockierung von Social-Engineering-Betrügereien (bei denen rechtmäßige Kunden zu betrügerischen Transaktionen verleitet bzw. angeleitet werden). Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Patents US20200118138A1 aus dem Jahr 2019, das die Präzision steigerte und neue Detektionsmethoden auf Mobilgeräten bot. Mit dieser Verteidigungsstrategie profitieren Institutionen von einer höheren Erkennungsrate und von mehr Transparenz hinsichtlich subtiler Verhaltensanomalien, die durch Stress, Zögern und Zwang bedingt sind. Dies sind oft klare Anzeigen dafür, dass betrügerische Aktivitäten wie Voice-Phishing oder autorisierte Betrugszahlungen (APP) stattfinden. Solche Betrugsmethoden sind in der Regel mit herkömmlichen Methoden wie beispielsweise Device Fingerprinting oder wissensbasierten Fragen nicht feststellbar und können im großen Maßstab nur durch eine kontinuierliche Authentifizierung mit reibungslosen Technologien wie der Verhaltensbiometrie erkannt werden.