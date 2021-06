Wipro schließt sich der Partnerschaftsinitiative des Weltwirtschaftsforums für neue Arbeitskonzepte an

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO), ein namhaftes internationales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, hat heute bekannt gegeben, dass es sich der Partnerschaftsinitiative des Weltwirtschaftsforums für neue Arbeitskonzepte angeschlossen hat, um für die Arbeitsverhältnisse der Zukunft gesunde, robuste und gerechte Bedingungen aufzustellen. Mit dieser Initiative sollen in gemeinschaftlicher Arbeit neue Rahmenbedingungen erstellt, zukunftsorientierte Mitarbeiterrichtlinien geformt und Instrumente sowie Technologien eingesetzt werden, um Arbeitskonzepte aufzustellen, in denen der Mensch an erster Stelle und im Zentrum der geschäftlichen Abläufe steht.

Saurabh Govil, Präsident und Chief Human Resources Officer von Wipro Limited, sagte dazu: „Unternehmen rund um die Welt erfinden sich zurzeit neu, sodass sie ihren Angestellten mehr Flexibilität, Stabilität und Sicherheit bieten können. Wipro setzt sich für die Weiterentwicklung von Arbeitskonzepten für qualitativ bessere Arbeitsverhältnisse, mehr Mitarbeiterschutz und allgemein besseres Wohlbefinden von Mitarbeitern ein. Mit unserem Beitritt zu der Partnerschaftsinitiative des Weltwirtschaftsforums für neue Arbeitskonzepte erhoffen wir uns, zu den globalen Diskussionen und den sich ändernden Einstellungen rund um das Thema Arbeit beizutragen. Mit diesem Schritt beweisen wir unsere Bereitschaft, einen Beitrag zu den kollektiven Maßnahmen zu leisten, mit denen die Arbeitsverhältnisse der Zukunft nachhaltig und robust gestaltet werden können.“

Wipro investiert in seine Belegschaft, entwickelt neue Arbeitsformen und schafft ein sachdienlicheres und integrativeres Arbeitsumfeld für die Zeit nach der Pandemie, sodass der Übergang zu den Arbeitsverhältnissen der Zukunft reibungslos ablaufen kann. Das Unternehmen führt zudem Initiativen zur Unterstützung seiner Mitarbeiter mit spezifischen Programmen für körperliches, soziales, finanzielles und psychisches Wohlbefinden durch. Hier können Sie die Reaktionen, Erkenntnisse und Lehren von Wipro aus der COVID-19-Krise zur Förderung des Engagements und der psychischen Gesundheit seiner Mitarbeiter nachlesen: Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World (Programm zur Neuausrichtung der Arbeitsverhältnisse der Zukunft: Störungen und Neuerungen in einer Welt nach COVID).