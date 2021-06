Mit 78 Jahren ist er der älteste US-Präsident, den die USA je hatten. Sein Alter und die Frage, ob er geistig fit genug für sein Amt ist, wurde immer wieder diskutiert und sein Auftritt bei G7-Treffen dürfte Kritikern einiges an Angriffsfläche bieten, den das Gipfel-Treffen gab einiges an peinlichen Momenten her: So schien er etwa

Der Beitrag Biden und seine Pannen bei der Europa-Reise erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Sebastian Thormann.