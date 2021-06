16.06.2021 / 17:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SIXT schaltet einen Gang höher und investiert in Netzwerk, Technologie und Produkte, verweist aber auf der Hauptversammlung auf weiterhin bestehende Unsicherheiten



* Aufgrund der steigenden Nachfrage in den USA und Europa stockt der Mobilitätsdienstleister seine Flotte auf, fährt aber wegen anhaltender Unsicherheiten weiterhin auf Sicht



* "Nach dem seit dem Zweiten Weltkrieg schwersten und herausforderndsten Jahr der langen Geschichte unseres Unternehmens scheint nun, mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie, das Ende des Tunnels in greifbarer Nähe. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um verstärkt in die Zukunft zu investieren", sagte der bisherige Vorstandsvorsitzende Erich Sixt



* CEO Erich Sixt wechselt nach mehr als 50 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Aufsichtsrat und wurde zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt



* Alexander Sixt und Konstantin Sixt wurden zu gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden und Co-CEOs der Sixt SE bestellt

Pullach, 16. Juni 2021 - Auf der heutigen virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Sixt SE zeigte sich der bisherige Vorstandsvorsitzende (CEO) Erich Sixt aufgrund der aktuellen Nachfrageentwicklung vorsichtig optimistisch und kündigte umfassende Investitionen in für den Mobilitätsdienstleister strategische Felder an: "Nach dem seit dem Zweiten Weltkrieg schwersten und herausforderndsten Jahr in der langen Geschichte unseres Unternehmens scheint nun, mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie, das Ende des Tunnels in greifbarer Nähe. Dank der Fortschritte bei den Impfkampagnen sehen wir vor allem in den USA eine deutlich steigende Nachfrage. Daher stocken wir unsere Flotte auf, die in den USA voraussichtlich im Sommer wieder das Niveau von 2019 erreichen wird. Auch in Europa zieht die Nachfrage - mit einiger Verzögerung - mittlerweile wieder spürbar an", sagte er gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären. Dies zeigt: Die Menschen wollen wieder reisen und sich wieder persönlich begegnen. Für SIXT ist dies der richtige Zeitpunkt, verstärkt in die Offensive zu gehen: "SIXT schaltet jetzt noch einen Gang höher, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Märkte zu besetzen und Marktanteile zu gewinnen. Dazu werden wir sehr fokussiert, aber in erheblichem Umfang in strategische Felder investieren, die nach unserer Ansicht für den künftigen Erfolg und das weitere Wachstum von SIXT wichtig sind", blickte Erich Sixt nach vorn.