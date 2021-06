Sierra Metals meldet den Erhalt der Genehmigung für eine 20-prozentige Steigerung des Durchsatzes auf 3.600 Tonnen pro Tag in der Mine Yauricocha, Peru

Sierra Metals Inc . (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder das „Unternehmen“) hat vom peruanischen Ministerium für Energie und Bergbau die Genehmigung Informe Técnico Minero („ITM“) erhalten. Die ITM-Genehmigung erlaubt Bautätigkeiten und eine Verarbeitung von 3.600 Tonnen pro Tag („TPD“) in der Mine Yauricocha in Peru.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: „Ich freue mich sehr, dass wir die ITM-Genehmigung erhalten haben. Das Unternehmen kann nun den Durchsatz in Yauricocha auf 3.600 TPD erhöhen und die Kapazität damit um 20 % steigern. Die Nachricht von heute wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine jährliche Produktionsmengenprognose zu erreichen.

Darüber hinaus konzentrieren wir uns nach wie vor auf den Abschluss der vorläufigen Machbarkeitsstudie, mit der eine Steigerung des Durchsatzes in Yauricocha auf 5.500 TPD ab 2024 untersucht wird, sowie auf die vorläufigen Machbarkeitsstudien für unsere mexikanischen Betriebe.“

Er schloss mit den Worten: „Das Jahr 2021 ist weiterhin eine spannende Zeit für das Unternehmen: Wir setzen den Kurs für unser organisches Wachstum fort. Dazu zählen bedeutende Brownfield- und Greenfield-Explorationsprogramme zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums im Bereich der Mineralressourcen und der Produktionskapazitäten. Die Unternehmensleitung konzentriert sich auch weiterhin auf die Optimierung und Modernisierung der Betriebstätigkeit sowie auf die Steigerung der Betriebseffizienz in unseren Minen, um die Produktivität zu verbessern und die Kosten zu senken.“

Über Sierra Metals

Sierra Metals ist ein diversifizierter kanadisches Bergbaukonzern, der sich auf die Förderung und Erschließung von Edel- und Basismetallen in seiner polymetallischen Mine Yauricocha in Peru sowie den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Förderungsvolumens und die Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals hat vor kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen gemacht und verfügt darüber hinaus über viele weitere attraktive Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko, die sich in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Minen befinden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen bei allen drei Minen über umfangreiche Landflächen mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die längerfristige Explorationsmöglichkeiten und ein Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.