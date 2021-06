Anlass der Studie: Update

16.06.2021

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,45 auf CAD 1,55.

Im Dezember gab Almonty die Unterzeichnung des Fazilitätsvertrags (Darlehensvertrag) und des Abschlussvertrags mit der KfW-IPEX Bank GmbH für die USD75,1 Mio. Projektfinanzierung für die Wolfram-Mine Sangdong bekannt. Allerdings waren noch zahlreiche aufschiebende Bedingungen zu erfüllen, von denen die wichtigste eine Eigenkapital-/Hybridkapitalerhöhung war. Ende Januar bezifferte Almonty den erforderlichen Nettoerlös der Kapitalerhöhung auf USD10,1 Mio. Ein Aktienangebot in Höhe von AUD15-25 Mio. (USD11,5-USD19,2 Mio.), das am 17. Juni beginnt und am 8. Juli endet, wird eine Notierung der Almonty-Aktien an der australischen Börse begleiten. Der Konsortialführer des Angebots hat Almonty einen Bruttoerlös von AUD15 Mio. garantiert (Hard Underwriting), sodass die Eigenkapitalkomponente der aufschiebenden Bedingungen erfüllt ist. Die anderen aufschiebenden Bedingungen sind verfahrenstechnischer Natur und sollten daher keine Herausforderung darstellen. Wir erwarten daher, dass der australische Börsengang die letzte bedeutende Hürde vor der Inanspruchnahme der Projektfinanzierung in Höhe von USD75,1 Mio. sein wird. Angesichts der sehr hohen Qualität des Sangdong-Projekts (hochgradig, langlebig, 15-jähriger Abnahmevertrag mit Plansee, KfW-Darlehenszins von 2,3% plus LIBOR) sowie des starken aktuellen Interesses am australischen Markt für Industriemetalle gehen wir von einer vollständigen Inanspruchnahme des Aktienangebots aus. Wir haben unser Kursziel auf CAD1,55 (vorher: CAD1,45) angehoben, hauptsächlich um die erstmalige Einbeziehung der Sangdong Molybdän-Lagerstätte in unserem Modell zu berücksichtigen. Diese Lagerstätte befindet sich 150m unterhalb der Sangdong WO3-Mine und hat eine vertikale Mächtigkeit von bis zu 400m. Die Explorationsarbeiten, die von Korea Tungsten Mining Co. Ltd. (22 vertikale Bohrungen, die 15.200m Kernbohrungen entsprechen) in den 1980er Jahren durchgeführt wurden, ergaben eine vorläufige Schätzung (nicht NI 43-101-konform) einer hochgradigen 'voraussichtlichen Erzreserve' von 17,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,4 % MoS2 (Molybdändisulfid). Die Bestätigungsbohrungen für die Lagerstätte sollen in den nächsten Wochen beginnen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



