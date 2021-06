Media and Games Invest SE erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zur Erhöhung des Anleihe-Rahmens von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (ISIN SE0015194527) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie

DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Anleihe Media and Games Invest SE erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zur Erhöhung des Anleihe-Rahmens von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (ISIN SE0015194527) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie 16.06.2021 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

16. Juni 2021 - Die Media and Games Invest SE ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hat von den Anleihegläubigern im schriftlichen Verfahren die Zustimmung zur Änderung der Klausel 3.7 in den Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") ihrer ausstehenden Anleihe mit der ISIN SE0015194527 (die "Anleihe") erhalten. Damit erhöht sich der Gesamtrahmen gemäß den Anleihebedingungen von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (für detailliertere Informationen siehe Pressemitteilung vom 07. Juni 2021).

MGI hat bereits am 07. Juni 2021 erfolgreich eine vorrangige Folgeanleihe mit einem Volumen von EUR 150.000.000 begeben, um das geplante Wachstum von MGI über Akquisitionen zu finanzieren. Die Gesellschaft verfügt über eine starke M&A-Pipeline und geht davon aus, dass sie - nachdem sie bereits drei M&A-Transaktionen in diesem Jahr abgeschlossen hat - in den kommenden Monaten weitere Medien- und/oder Spieleunternehmen erwerben kann. Der Nettoerlös aus der Platzierung der Anleihe wird auf einem Treuhandkonto hinterlegt, um die Akquisitionsfinanzierung von EBITDA-positiven Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsfeldern wie MGI oder sich ergänzenden Geschäftsfeldern sicherzustellen.

Nachdem die erforderliche Mehrheit der stimmberechtigten Anleihegläubiger für den Antrag auf Änderung der Anleihebedingungen gestimmt hat, gilt der Antrag mit Wirkung vom heutigen 16. Juni 2021 als genehmigt. Dementsprechend hat der Anleihevertreter heute das von MGI am 28. Mai 2021 eingeleitete schriftliche Verfahren abgeschlossen.