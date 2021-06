Exscientia übernimmt Allcyte, einen KI-Pionier bei personalisierter Medizin

Exscientia, ein Pharmatechnologieunternehmen der klinischen Phase, hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Allcyte unterzeichnet, einem führenden Unternehmen im Bereich der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Präzisionsmedizin. Die Transaktion erweitert die translationalen Fähigkeiten von Exscientia und ermöglicht eine umfangreiche Bewertung der individuellen Patientenbiologie in primärem Tumorgewebe anstelle von künstlichen Zelllinien oder Tiermodellen. Die Plattform von Allcyte wurde bereits an mehreren soliden und hämatologischen Tumorarten sowie an nicht krebsartigen Geweben validiert.

Die Pionierarbeit von Allcyte hat eine Plattform geschaffen, die in der Lage ist, mithilfe von KI die Wirksamkeit von Krebstherapien in der Klinik zu prognostizieren, indem sie die Wirkstoffaktivität in lebenden Patientenproben mit Einzelzellauflösung analysiert. In der ersten1 prospektiven Interventionsstudie dieser Art, EXALT-1, hat Allcyte anhand der Wirkstoffaktivität in Gewebeproben von Patienten mit Blutkrebs im Spätstadium vorhergesagt, welche Therapie am wirksamsten sein würde. EXALT-1 wies die Fähigkeiten der Allcyte-Plattform bei der Patientenauswahl unter realen Bedingungen nach, indem eine 55-prozentige Gesamtansprechrate und eine statistisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens gegenüber der vorherigen Therapielinie erreicht wurde. In einer Post-hoc-Analyse zeigten Patienten, die eine von der Plattform empfohlene Therapie erhielten, signifikant bessere Behandlungsergebnisse im Vergleich zu ihren vorausgehenden Behandlungen (Clinical Benefit Hazard Ratio 0,53; p=0,005), während Patienten, die eine andere als die von der Plattform empfohlene Therapie erhielten, schlechtere Ergebnisse erzielten (Clinical Benefit Hazard Ratio von 1,4; p=0,4).2

Durch den Zusammenschluss mit Exscientia wird die Plattform von Allcyte erheblich erweitert und bereits während der frühen Forschungsphase eingesetzt, sodass diese wegweisenden Technologien von der Target-Entdeckung über die Wirkstoffoptimierung bis hin zur Patientenauswahl angewendet werden können. Dieser End-to-End-Ansatz wird die Bewertung von Forschungsprojekten in einem biologischen Umfeld ermöglichen, das die reale Patientenumgebung präziser widerspiegelt, um die Überführung vom Labor in die Klinik zu beschleunigen.