Texas Central unterzeichnet Vertrag mit Webuild als Entwicklungsleiter für historisches Projekt

Dallas (ots/PRNewswire) - Texas Central, der Entwickler des

Hochgeschwindigkeitszugs zwischen Dallas und Houston, hat einen

16-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Webuild unterzeichnet, der auf dem US-Markt mit

der Lane Construction Corporation operiert. Gemeinsam werden sie das Ingenieurs-

und Konstruktionsteam anleiten, das die Strecke für den Personenverkehr in Texas

bauen wird.



Webuild ist einer der größten Bauunternehmer der Welt. Die Auswahl durch Texas

Central zeugt von der hohen Beteiligung branchenführender Unternehmen, die den

Hochgeschwindigkeitszug entwerfen und bauen werden.





"Unser Ziel ist es, für die Umsetzung dieses Projekts ein Team aus den weltweitbesten Akteuren aus jeder Branche zusammenzustellen. Die Beteiligung von Webuildhilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen", erklärte Carlos Aguilar, CEO vonTexas Central . "Webuild verfügt über 115 Jahre Erfahrung bei der Entwicklungund beim Bau einiger der bekanntesten Projekte der Welt und wir sind stolzdarauf, dass sie die Leistung dieses historischen Projekts übernehmen."Webuild ist in mehr als 50 Ländern auf fünf Kontinenten tätig und verfügt überErfahrung beim Bau von insgesamt 8.500 Meilen an Eisenbahn- undU-Bahn-Infrastruktur auf der ganzen Welt - in Australien, Europa, Asien undAmerika. Das Unternehmen war für den Bau zahlreicherHochgeschwindigkeitszugprojekte in Europa sowie für mehrere symbolträchtige,komplexe Projekte im weiteren Verkehrssektor verantwortlich. Dazu gehörenbeispielsweise die Erweiterung des Panamakanals, der Grand Paris Express und dieAnacostia River- und Northeast Boundary-Tunnelprojekte in Washington, D.C.Das Unternehmen ist seit den 1980er Jahren in den USA tätig und hat seinePräsenz im Jahr 2016 ausgebaut, indem es mit der Lane Construction Corporation,einem in den USA ansässigen Unternehmen mit fast 130 Jahren Erfahrung in derInfrastrukturarbeit, fusioniert hat."Wir fühlen uns wirklich geehrt, dass sich Texas Central für uns entschieden hatund sich auf unsere weltweite Expertise stützt, um mit der ersten echtenEnd-to-End-Hochgeschwindigkeitsbahn nachhaltige Mobilität ins Land zu bringen",erklärte Pietro Salini, CEO der Webuild Group . "Als Leiter der Planung und desBaus der Strecke an einem so anspruchsvollen Projekt beteiligt zu sein, ist eineeinzigartige Erfahrung, auf die wir sehr stolz sind. Dies ist eine wunderbareGelegenheit, unsere Präsenz in den USA, unserem größten Binnenmarkt, zusammenmit Lane, dem Unternehmen, das seit 130 Jahren erstklassigeVerkehrsinfrastruktur für das Land aufbaut, zu vertiefen."Diese Ankündigung ist der letzte Meilenstein für das von Investoren geleitete