BAADER BANK belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Add'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 148

Kursziel alt: 148

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach höher gesteckten Jahreszielen auf "Add" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Die neuen Ziele für das Gesamtjahr deckten sich mit den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) des Chemiekonzerns im zweiten Quartal liege aber um rund ein Drittel über dem Analystenkonsens./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 17:56 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.