Temenos soll die Modernisierung der Transaktionsbanking-Plattform der weltweit vertretenen Großbank Societe Generale in Europa und Asien beschleunigen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 16.06.2021, 19:30 | 38 | 0 | 0 16.06.2021, 19:30 | Temenos wird den Zahlungsverkehrs- und die Cash-Management-Aktivitäten von Societe Generale eine einheitliche, cloud-native Plattform für die Kontoführung in Europa und Asien sowie Zahlungsdienstleistungen für Firmen- und Finanzinstitutskunden in Asien zur Verfügung stellen

Die Plattform der nächsten Generation ermöglicht es Societe Generale, schnell zu innovieren und differenzierte Dienstleistungen anzubieten, um die wachsenden Bedürfnisse ihrer globalen Firmenkunden zu erfüllen

Mit Temenos wird Societe Generale ISO 20022 für den Zahlungsverkehr einführen und internationale Standards für den Zahlungsverkehr über mehrere Länder hinweg einhalten GENF, Schweiz, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, gab heute bekannt, dass sich die Societe Generale, eine der größten Banken Europas nach Bilanzsumme, für Temenos entschieden hat, um die Kontoführungs- und Zahlungssysteme für ihre Global Transaction Banking-Aktivitäten in Europa und Asien zu modernisieren. Global Transaction Banking ist ein großes Geschäft. Laut McKinsey erwirtschaftet der Sektor jährlich 1 Billion US-Dollar Umsatz und macht 40% aller weltweiten Bankeinnahmen aus. Die Société Générale ist weltweit führend in diesem Sektor und bietet ein umfassendes und integriertes Angebot an Dienstleistungen, um den operativen und täglichen Transaktionsbedarf ihrer Firmen- und institutionellen Kunden zu decken. Angesichts der technologischen Revolution, die die Kundenerwartungen und die Wettbewerbslandschaft verändert, wird die agile Technologieplattform von Temenos Societe Generale in die Lage versetzen, anspruchsvolle Firmenkundenprodukte und -services mit digital-first Erfahrungen zu liefern, und damit der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Societe Generale wird in 13 Ländern in Europa und Asien bestehende Altsysteme durch die Cloud-native Banking-Plattform von Temenos ersetzen. Dies ist Teil eines strategischen Transformationsplans, um neue und differenzierende globale Transaktionsbanking-Services anzubieten und das Wachstum zu fördern. Durch die Nutzung der umfangreichen Funktionen von Temenos Transact für das Firmenkundengeschäft will die Societe Generale Angebot um zusätzliche Produkte und Dienstleistungen erweitern. Sie hofft damit die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllen und ein Segment zu unterstützen, das sie als wichtigen Wachstumsbereich für die Zukunft ansieht.





