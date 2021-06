Gold Terra gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und der Sonderversammlung bekannt

16. Juni 2021, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) („Gold Terra“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-reso ...) gibt bekannt, dass alle den Aktionären vorgelegten Angelegenheiten, die in der den Aktionären zugeschicktem Einladung zur Versammlung und dem Informationsrundschreiben aufgeführt wurden, auf der Haupt-und Sonderversammlung des Unternehmens am 15. Juni 2021 in Vancouver, British Columbia, genehmigt wurden.