Loop Energy liefert Antrieb für 8-Meter-Kleinbus von Mobility & Innovation a.s. in der Slowakei

Loop Energy (TSX: LPEN), ein Entwickler und Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lösungen, gibt die Bestellung des S300-Brennstoffzellenmoduls des Unternehmens an das in der Slowakei ansässige Unternehmen Mobility & Innovation a.s. (M&I) bekannt, um den elektrischen Fahrantrieb des neuen 8-Meter-Transitbusses im Rahmen der M&I-Verbundplattform des Unternehmens zu betreiben. Dieser Auftrag ist der erste zwischen den Parteien unterzeichneten gewerbliche Vertrag, der in den nächsten zweieinhalb Jahren Brennstoffzellenlieferungen von Loop Energy im Wert von über 1,9 Millionen US-Dollar vorsieht.

„Dies ist der Beginn einer neuen Ära in der slowakischen Busproduktion“, so János Onódi, Chief Executive Officer und Miteigentümer von Mobility & Innovation a.s. „Die Kombination unserer branchenführenden Leichtbaukarosserie aus Verbundwerkstoffen und unserer Technologie mit Loop Energy, einer der besten Brennstoffzellenplattformen der Welt, ist ein natürlicher und spannender nächster Schritt für uns.“