Brasilien testet weltweit ersten Shuttle-Service mit Gesichtserkennungsfunktion

Das Projekt Embarque + Seguro 100% Digital Boarding System, das die Gesichtserkennung der brasilianischen Regierung nutzt, ging diesen Dienstag (15. Juni) am Flughafen Congonhas (SP) in Betrieb. Bei dieser Weltpremiere werden die Passagiere des Air-Shuttle-Service zwischen den Hauptstädten São Paulo und Rio de Janeiro an der simultanen Erprobung dieser End-to-End-Technologie teilnehmen, ohne eine Bordkarte oder ein Ausweisdokument vorlegen zu müssen. Das Projekt des Infrastrukturministeriums, das in Zusammenarbeit mit Serpro und dem Sondersekretariat für Entbürokratisierung, Management und digitale Verwaltung des Wirtschaftsministeriums entwickelt wurde, wurde bereits an den Flughäfen von Florianópolis (SC), Salvador (BA), Santos Dumont (RJ) und Belo Horizonte (Confins) getestet.

(Photo: Business Wire)

Nach der Genehmigung des Pilotprojekts will die Regierung in einem weiteren Schritt diese Technologie effektiv in den großen brasilianischen Flughäfen implementieren. Die Technologie zielt darauf ab, den Boarding-Prozess an Flughäfen effizienter, agiler und sicherer zu gestalten. „Es ist das erste Mal, dass die Tests gleichzeitig an zwei unserer Flughäfen durchgeführt werden. Somit wird auf eine noch nie da gewesene Art und Weise ein komplett biometrischer Air Shuttle zwischen RJ / SP eingerichtet, der immerhin in der Liste der weltweit am häufigsten genutzten Flugverbindungen den fünften Platz einnimmt“, betont der Geschäftsführer von MInfra, Marcelo Sampaio.

Den ganzen Tag über sind die zwischen den Flughäfen Congonhas und Santos Dumont reisenden Passagiere von Azul Linhas Aéreas eingeladen, die biometrische Gesichtserkennungstechnologie auszuprobieren, um Zugang zum Boarding-Bereich und zum Flugzeug in beiden Terminals zu erhalten. „Embarque + Seguro kombiniert biometrische Validierung und Datenanalyse und gewährleistet eine genaue, agile und sichere Überprüfung der Identität von Passagieren, die so mit mehr Komfort und Ruhe reisen können. Die mit dem brasilianischen allgemeinen Datenschutzgesetz (General Data Protection Law, LGPD) konforme Lösung setzt auf Schutz vor Missbrauch oder unbefugte Nutzung bei der Verarbeitung persönlicher Daten“, unterstreicht Gileno Barreto, Präsident von Serpro.