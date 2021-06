Photon Energy hat mit der Platzierung von mehr als 11,7 Millionen bereits bestehenden Aktien begonnen. In dem Paket enthalten sind 3,6 Millionen Anteilscheine, die bisher von Photons Hauptaktionären Solar Future Coöperatief U.A. und Solar Power to the People Coöperatief gehalten wurden.Der Löwenanteil der Platzierung machen 7 Millionen eigene Aktien aus, deren Erlös nach Angaben der Gesellschaft für die Umsetzung der ...