NEW YORK, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Advertising Production Resources (APR) – eine Beratungsfirma zur Optimierung der Content-Erstellung, die mehr als 1 Mrd. USD an weltweiten jährlichen Produktionsausgaben überwacht – hat ihren Bericht „2021 & Beyond Content Creation Trends & Predictions" veröffentlicht, der viele der wichtigsten Transformationen, die die Fertigungsindustrie aufgrund der Pandemie durchlebt hat, hervorhebt und beschreibt, wie diese Transformationen die Erstellung von Inhalten in den kommenden Jahren weiter beeinflussen werden.

Zu den diesjährigen Trends gehören Analysen hinsichtlich der gestiegenen Nachfrage nach Inhalten in großem Umfang, speziell für den E-Commerce erstellten Inhalten und zu der kolossalen Verschiebung hin zu zentralisierten Produktionen, die sich aus der digitalen Beschleunigung der letzten 18 Monate ergibt. Auch der Bedarf an robusteren Digital Asset Management (DAM)-Systemen, effizienten Prozessen zur Beschaffung und Einbindung von zweckgebundenen Content-Erstellungspartnern steigt und die essenzielle Rolle von Data Governance in modernen Produktionsökosystemen nimmt zu. Das primäre Thema rund um diese Trends ist, dass Marken alles, was sie über traditionelle Content-Erstellung wissen, „in Frage stellen müssen", um ihre eigenen Produktionsanstrengungen in Zukunft zu modernisieren und optimieren.