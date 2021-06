---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



MorphoSys startet Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals



Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute bekannt, dass sie ein Barangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") für 34,00 US-Dollar je Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger Quellensteuer, unterbreitet. Das Übernahmeangebot erfolgt in Übereinstimmung mit dem bereits bekannt gegeben Fusionsvertrag vom 2. Juni 2021 zwischen MorphoSys und Constellation.



Das Übernahmeangebot endet am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird, jeweils in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fusionsvertrags. Das Übernahmeangebot ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter die Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Constellation-Aktien, der Ablauf oder die Beendigung der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und andere übliche Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird, wie bereits angekündigt, für das dritte Quartal 2021 erwartet.



MorphoSys hat heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "Kommission") ein Übernahmeangebot (Tender Offer Statement) nach Schedule TO eingereicht, einschließlich eines Kaufangebots und eines zugehörigen Übermittlungsschreibens (Letter of Transmittal), der die Bedingungen des Übernahmeangebots enthält. Zusätzlich reichte Constellation bei der Kommission einen Schedule 14D-9 ein, der die Empfehlung ihres Board of Directors enthält, dass die Constellation-Aktionäre ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots andienen. Der Schedule TO, der Schedule 14D-9, der Letter of Transmittal und andere Dokumente des Übernahmeangebots können kostenlos auf der von der Kommission unterhaltenen Website unter www.sec.gov angefordert werden oder durch Kontaktaufnahme mit dem Informationsagenten für das Übernahmeangebot, Innisfree M&A Incorporated, wie es in den Unterlagen des Übernahmeangebots beschrieben ist.