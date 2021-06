#Lanz#CocaCola#Ronaldo#EM2020 Gastautor: Daniel Saurenz | 16.06.2021, 23:44 | 19 | 0 | 0 16.06.2021, 23:44 | Liebe Leute, der Börsendienst Feingold Research erklärt es gern nochmal, nachdem bei Markus Lanz gerade sich um Kopf und Kragen geredet wird: Am Montag hatte CocaCola Quartalsdividende. Gibt es in den USA März, Juni usw….Daher der Kursrutsch von in Dollar rund 4 Milliarden. Aber es war NICHT Ronaldo mit seiner netten Aktion. Schreibt doch nicht alle voneinander ab;-( BG Eure Freunde von Feingold Research

