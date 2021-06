Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Südzucker verdient operativ weniger Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei Südzucker von 1,67 Milliarden Euro auf 1,75 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis sinkt von 61 Millionen Euro auf 49 Millionen Euro. Das Quartal endete bei Südzucker am 31. Mai. An der Prognose hält der …