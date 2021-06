Mnemo Therapeutics kündigt 75 Mio. € Serie A an, um die nächste Generation der integrierten CAR-T- und epigenetischen Targeting-Plattform zu beschleunigen

PARIS, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Mnemo Therapeutics, ein Biotechnologie-Unternehmen, das leistungsstarke Zelltherapien entwickelt, die eine neuartige Target-Identifizierungs-Engine, stärkere T-Zellen und eine erstklassige Produktion nutzen, gab heute den Abschluss seiner 75 Millionen Euro (90 Millionen US-Dollar) umfassenden Serie-A-Finanzierung bekannt. Die Serie-A-Finanzierung wurde von Casdin Capital, dem wiederkehrenden Investor Sofinnova Partners und einem ungenannten Investor angeführt, einschließlich einer Beteiligung von Redmile, Emerson Collective und Alexandria Venture Investments.

„Mnemo Therapeutics ist auf einer ehrgeizigen Mission, das Leben von Patienten zu verändern, die durch die technologische Führung unserer wissenschaftlichen Gründer Dr. Sebastian Amigorena, CNRS-Forscher am Institut Curie und Dr. Michel Sadelain vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center ermöglicht wird", sagte Alain Maiore, CEO von Mnemo Therapeutics. „Mit der Unterstützung unserer erstklassigen Investoren und der großen Erfahrung unseres Teams haben wir eine rekordverdächtige Serie-A-Finanzierung abgeschlossen, um leistungsstarke Zelltherapien zu entwickeln, die Patienten mit soliden und blutbasierten Krebserkrankungen zu einem noch nie dagewesenen Durchbruch verhelfen werden."

Die Serie-A-Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung der EnfiniT-Targeting- und chimären Antigenrezeptor (CAR)-T-Zelltherapie-Plattform der nächsten Generation zu beschleunigen, die die bahnbrechende Forschung des Institut Curie und des Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) vereint. EnfiniT ist eine transformative Suite von Technologien, die um eine neuartige epigenetische Antigen (E-Antigen)-Entdeckungsmaschine herum aufgebaut ist und in der Lage ist, Antigene mit größerer Tumorspezifität zu identifizieren, die völlig einzigartig für Krebszellen sind. In Kombination mit den von EnfiniT entwickelten Technologien, die das Gedächtnis und die Persistenz von CAR-T-Zellen erhöhen, ermöglichen sie eine Reihe von therapeutischen Optionen, die ein tieferes klinisches Ansprechen als aktuelle Zelltherapien liefern können. Unterstützt durch die erstklassige Herstellung autologer und allogener Zellen wird die EnfiniT-Plattform von Mnemo in der Lage sein, die derzeitigen Grenzen von CAR-T zu überwinden und Zelltherapien zu entwickeln, die hochwirksam und skalierbar sind.