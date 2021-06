Verimatrix schützt STRIVE Benefits-App von Recode Health

Pflichtmitteilung:

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, teilte heute mit, dass Recode Health aus Oakland, US-Bundesstaat Kalifornien, seine mobile STRIVE Benefits-App mit den Verimatrix-Abschirmungslösungen schützen wird.

Als SaaS-Kommunikationsplattform für Arbeitgeberleistungen und erste Wahl für Tausende von Unternehmen in den USA modernisiert die mobile STRIVE-App die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, indem sie Mitarbeiter nahtlos weiterbildet und ihnen jederzeit Zugriff auf ihre Sozialleistungen, Kontostände, Finanzinformationen und andere mögliche Daten bietet. Aufgrund der persönlichen Daten, die in der App gespeichert werden, etwa in Verbindung mit Telemedizin oder Rx-Integrationen zur Einsparung von Gesundheitskosten, legt das STRIVE-Managementteam besonderen Wert auf Cybersicherheit und entschied sich, den bestmöglichen Schutz für die mobile App bereitzustellen.