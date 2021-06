Mehr als die Hälfte der Bürger will mehr Kompetenzen für den Bund

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist für eine Änderung der föderalen Kompetenzverteilung zugunsten des Bundes. 51 Prozent sind dafür, die bestehende Gewaltenteilung entsprechend zu ändern. 41 Prozent meinen, die bestehende Gewaltenteilung hätte sich bewährt. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Beamtenbunds dbb, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. dbb-Chef Ulrich Silberberg sagt, die Daten zeigten, "dass es höchste Zeit ist, grundsätzlich über die politischen Entscheidungsprozesse und die Kompetenzverteilung in Deutschland zu diskutieren". Die Corona-Pandemie habe Reformbedarf gezeigt./bw/DP/zb