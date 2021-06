Norseman ernennt Rene Victorino zum VP Exploration

Herr Rene Victorino hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Edelmetall-, Basismetall- und Kohlelagerstätten auf der ganzen Welt. Er war unter anderem in verschiedenen Regionen in Asien, Afrika, British Columbia, dem Yukon-Territorium und Peru tätig. Seine umfangreiche berufliche Laufbahn beinhaltete Funktionen bei diversifizierten global tätigen Mineralressourcen-Erschließungsunternehmen, einschließlich der Hunter-Dickinson Group. Herr Victorino erwarb einen Abschluss in Geologie von der University of the Philippines-Diliman im Jahr 1985 und anschließend einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (mit Auszeichnung) (MBA) von der Ateneo Graduate School of Business. Rene ist ein Registered Professional Geoscientist (P.Geo., in etwa: eingetragener professioneller Geowissenschaftler) beim Berufsverband Engineers and Geoscientists British Columbia.

President und CEO Sean Hurd erklärt: „Es ist uns eine Ehre, Rene in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreichen Erfahrungen, die er während seiner Karriere gesammelt hat, werden eine enorme Bereicherung für das Unternehmen beim Ausbau unserer Explorationsprojekte sein, um einen größtmöglichen Wert für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir stehen vor dem Beginn einer sehr aktiven Explorationsperiode für Norsenman - sowohl in British Columbia (Kanada) als auch in Argentinien - und freuen uns darauf, dass Rene diese Aktivitäten leiten wird.“

Im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und der Statuten der TSX Venture Exchange wurden bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten und Beratern insgesamt 500.000 Aktienoptionen auf den Kauf von Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,40 CAD pro Aktie mit fünf Jahren Laufzeit gewährt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Hurd

Chief Executive Officer

Tel.: +1 604 505-4554

info@norsemansilver.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung einer US-Person (wie in Regulation S des United States Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.