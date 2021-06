Curvec – Absturz mit Ansage!

Eigentlich war der Tag ja mit einer sehr spannenden FED-Sitzung gelaufen. Die Nachricht aus deutscher Sicht ist jedoch (leider) CureVac. Es hatte sich vorsichtig abgezeichnet, aber damit hätten wir in dieser Deutlichkeit auch nicht gerechnet. CureVac legt sehr schlechte Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs vor. Die Details entnehmt ihr der CureVac-Meldung, die um 22.45 Uhr veröffentlicht wurde. Die Aktie fällt nachbörslich in den USA um über 50 Prozent. Wir hatten in unserem Börsendienst in den vergangenen Wochen immer wieder vor CureVac gewarnt. Die Aktie gehört in Deutschland seit dem Börsengang zu den meistgehandelten Werten. Damit erleben wir fast auf den Tag genau ein Jahr nach Wirecard den nächsten großen Flop. In diesem Fall war unsere Vorsicht für unsere Abonnenten bares Geld wert. Die Börsen sind seit Monaten quasi ohne Korrektur auf Rekordhochs. Dabei gilt es jedoch genau die maßlos überteuerten Aktien auszusortieren.