Die FED-Nachlese könnte heute als DAX-Impuls herhalten. Was war geschehen, wie habe ich dies gehandelt und wo liegen neue DAX-Marken?

Zur FED-Nachlese am Donnerstag gibt es nicht viel zu berichten. Die Vola im DAX hält sich außerbörslich in Grenzen, ähnlich dem EZB-Tag. An welchen Chartmarken kann man sich orientieren?