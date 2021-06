---------------------------------------------------------------------------

fashionette liefert starke Q1-Ergebnisse und bestätigt Prognose für 2021 mit einem erwarteten Nettoumsatzwachstum von +49 % bis +58 %

* Beschleunigtes Nettoumsatzwachstum von +32 % in Q1 2021 im Vorjahresvergleich



* Starkes Wachstum der Bestellungen von Neukund*innen um +72 % im Vorjahresvergleich



* Prognose für 2021 bestätigt: Nettoumsatzwachstum von +49 % bis +58 % auf ca. EUR 141 Mio. bis EUR 150 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von ca. EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,9 Mio. angestrebt



Düsseldorf, 17. Juni 2021. Die fashionette AG ( ISIN DE000A2QEFA1/WKN A2QEFA), eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, veröffentlicht starke Ergebnisse zum ersten Quartal und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2021.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet fashionette ein Wachstum des konsolidierten Nettoumsatzes von ca. +49 % bis +58 % auf ca. EUR 141 Mio. bis EUR 150 Mio. inklusive der Akquisition von Brandfield, die zum 1. Juli 2021 abgeschlossen werden soll. Mit Investitionen in weiteres Wachstum, insbesondere in Marketing, wird ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,9 Mio. angestrebt. Auf Proforma-Basis, die eine Konsolidierung von Brandfield für das Gesamtjahr 2021 annimmt, ergibt sich daraus ein erwartetes Nettoumsatzwachstum von ca. +69 % bis +79 % auf ca. EUR 160 Mio. bis EUR 170 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von ca. EUR 6,0 Mio. bis EUR 8,1 Mio.

Im ersten Quartal 2021 stieg der Nettoumsatz von fashionette im Vorjahresvergleich um +32 % auf EUR 23,4 Mio., getrieben durch das starke Wachstum von +28 % im Kernmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) und dem steigenden Anteil der Nicht-DACH-Länder mit einem Wachstum von +66 % im Vergleich zur Vorjahresperiode.



Die kontinuierlichen Marketinginvestitionen führten zu +72 % mehr Bestellungen von Neukund*innen und einem Wachstum der gesamten Bestellungen von +49 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem neuen Rekord von 389 Tausend aktiven Kund*innen (+60 % im Vergleich zum Vorjahr) führte. Mit Kund*innenakquisitionskosten von EUR 58,30 im ersten Quartal 2021 setzt fashionette seine datengesteuerten Investitionen weiterhin in profitables Wachstum um. Dies wird durch den Customer Lifetime Value von EUR 69,70 (Bruttogewinn minus Vertriebskosten) für die 2019er-Kohorte bereits nach nur 180 Tagen bestätigt.