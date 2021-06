FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwächer starten dürften am Donnerstag die Papiere von Bayer . Belastungsfaktoren sind der etwas unter Druck stehende Gesamtmarkt sowie die enttäuschenden Nachrichten zum Impfstoffkandidaten der Tübinger Firma Curevac . Bayer ist Partner von Curevac bei der Produktion des Vakzins. Für die Leverkusener sei dies nun der nächste Flop, merkte ein Händler am Morgen an.

Die Bayer-Aktien laufen schon seit langer Zeit nur unterdurchschnittlich. Ein Hauptgrund dafür sind die Unsicherheiten und Rechtsstreitigkeiten mit Blick auf den Unkrautvernichter Glyphosat. Auf Tradegate verloren die Bayer-Aktien nun 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/jha/