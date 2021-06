Mindtree gehört gemäß der IT-Beschaffungsstudie 2021 zu den Spitzenunternehmen in Sachen Kundenzufriedenheit in Großbritannien

Warren, N.j. und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree

(https://www.mindtree.com/) , ein weltweit tätiges Unternehmen für

Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass

es in der von Whitelane Research in Zusammenarbeit mit PA Consulting

durchgeführten UK IT-Sourcing-Studie 2021 den zweiten Platz für

Kundenzufriedenheit belegt hat . Die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen lag

mit 80 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 72 Prozent.



Die diesjährige Rangliste der 34 besten IT-/Cloud-Dienstleister Großbritanniens

basiert auf einer Auswertung von mehr als 600 einzelnen IT-Sourcing-Beziehungen

und 800 Cloud-Beziehungen, an der über 250 Mitarbeiter der Organisationen mit

den höchsten IT-Ausgaben in Großbritannien teilgenommen haben.







Unternehmen zufrieden sind. Bei vier der neun in der Studie bewerteten

Leistungsindikatoren rangierte das Unternehmen unter den ersten fünf. Dazu

gehören die Qualität der Servicebereitstellung, die Cloud-Fähigkeiten, die

Qualität des Account-Managements und die Proaktivität. Mindtree war auch eines

von nur fünf Unternehmen mit ausschließlich zufriedenen Kunden für seine

Anwendungsentwicklung, -wartung und -testmöglichkeiten.



Venu Lambu, Executive Director und President of Global Markets bei Mindtree ,

sagte: "Unternehmen in Großbritannien erlebten ein anstrengendes Jahr auf dem

Weg zu ihrer digitalen Transformation. Wir haben uns weiterhin darauf

konzentriert, unsere differenzierten Fähigkeiten zu nutzen, um ihnen zu helfen,

an der Spitze zu bleiben, und haben uns kontinuierlich mit unseren Kunden

ausgetauscht und darum bemüht, ihnen einen Mehrwert zu bieten. Dieses Ranking

unterstreicht unsere Kundenorientierung und unser Engagement. Ich bedanke mich

bei unseren Kunden für ihr Vertrauen in uns und danke unseren Mindtree Minds für

ihr Engagement, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen."



Jef Loos, Head of Sourcing bei Whitelane Research , sagte: "Die letzten 12

Monate und darüber hinaus haben die Agilität und Fähigkeiten des britischen

IT-Outsourcing-Sektors auf eine harte Probe gestellt. Es ist schon

beeindruckend, wenn man sich Unternehmen wie Mindtree ansieht, die selbst in

dieser schwierigen Zeit die Kunden für sich einnehmen. Unternehmen setzen

zukünftig immer stärker auf die Digitalisierung und verlassen sich zunehmend auf

Partner, die ihnen dabei helfen, sich in dieser schnelllebigen Welt zu

orientieren. Mindtree hat ein herausragendes Engagement in den wichtigsten

Geschäftsbereichen wie Kostenreduzierung, Skalierbarkeit und Konzentration auf



