* Digitales Finanzierungskonzept aus Eigen- & Fremdkapital erschließt volles Wachstumspotenzial



* aifinyo übernimmt Processing und Vorfinanzierung von Rechnungen

Dresden, 17. April 2021 - Die Netz Holding GmbH ist einer der ersten Kunden der Smart-Equity-Lösung aifinyo Ventures. Das Unternehmen betreibt verschiedene Vergleichsportale für Verbraucherprodukte und hat damit in den letzten Jahren ein herausragendes Umsatz-Wachstum erzielt. Dank der Unterstützung von aifinyo kann der Berliner Spezialist für Content Commerce künftig weiteres Wachstumspotenzial mit einer klugen Kombination aus Eigen- und Fremdkapital entfalten.

So investiert aifinyo Ventures auf der einen Seite mit Eigenkapital in eine Minderheitsbeteiligung an der Netz Holding. Ergänzend dazu unterstützt aifinyo auf der anderen Seite den Cash Lifecycle der operativen Einheiten der Netz Holding mit smarten Finanzierungslösungen. Dabei übernimmt aifinyo das komplette Processing und die Vorfinanzierung der Rechnungen inklusive Ausfallschutz. So profitiert die Netz Holding von sofortiger Liquidität und geringeren administrativen Aufwänden in der Zahlungsabwicklung und kann sich voll auf ihr Kerngeschäft fokussieren.

'Wir unterstützen unsere Kunden dabei, im Dschungel des Online-Shoppings qualifizierte Kaufentscheidungen zu treffen. Bei den aktuellen Trends im E-Commerce kommt es auf Schnelligkeit und Flexibilität an - beides ermöglicht uns aifinyo jetzt auch bei unserer eigenen Finanzierung. Zusammen mit dem neuen Eigenkapital von aifinyo Ventures kann die Netz Holding nun das volle Wachstumspotential ausschöpfen.", kommentiert Fabian Hansmann, Gründer und Gesellschafter bei der Netz Holding GmbH.



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.



°