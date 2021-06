MoEngage-Studie zeigt, dass globale Verbraucher mehr Personalisierung von Marken wünschen

Umfrage unter 1.000 Verbrauchern in den USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland zeigt, dass Verbraucher bereit sind, ihre Daten zu teilen, wenn Marken ein besseres Omnichannel-Kundenerlebnis bieten

SAN FRANCISCO, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage, die Insights-led Customer Engagement Platform, hat heute die Ergebnisse einer globalen Umfrage veröffentlicht, die sich auf die Erwartungen der Verbraucher konzentriert, wie Marken Daten nutzen sollten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Der Bericht, The Personalization Pulse Check Report 2021, befragte 1.000 Verbraucher in vier der wichtigsten globalen Märkte - USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland - um mehr darüber zu erfahren, was sich Verbraucher wünschen, wenn sie mit Marken in Kontakt treten und von ihnen kommunizieren. Die Ergebnisse unterstreichen die zunehmende Rolle, die Personalisierung und Omnichannel-Marketing in der Zeit der COVID-Erholung für Marken haben werden, um Kunden besser zu binden und sich von der Konkurrenz abzuheben.