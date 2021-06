Die Fabriken sind am Limit, die Auftragsbücher randvoll. Infineon kann gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen. Ein bislang kaum beachteter Bereich wächst besonders stark. Der Dax-Konzern verzeichnet ein sprunghaftes Umsatzwachstum mit Chips aus dem innovativen Werkstoff Siliziumkarbid (SiC). Das Management geht davon aus, dass sich der Umsatz mit derartigen Chips im laufenden Geschäftsjahr auf 160 Millionen Euro verdoppeln wird. Der Fachmann Peter Wawer geht davon aus, dass der Markt für SiC bis Mitte des Jahrzehnts um jährlich 30 bis 40 Prozent zulegen wird. Bislang werden SiC-Chips vor allem in Stromtankstellen, in der Photovoltaik sowie in der Industriestrom-Versorgung eingesetzt. Immer häufiger nutzen nun aber auch Autohersteller SiC für Elektrofahrzeuge.

Analysten bewerten Infineon positiv. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktien Anfang Juni leicht auf 43 Euro angehoben. Die Schweizer rechnen damit, dass sich das Papier besser als der Markt entwickeln wird. Im übergeordneten Bild hat Infineon seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 seinen Aktienkurs von 10,55 Euro bis auf 37,31 Euro nahezu vervierfacht. Seit dem partiellen Hoch am 6. April 2021 hat das Papier jedoch knapp 9 Prozent nachgegeben. Der Verlust wäre größer, wenn der Kursverlauf am 13. Mai nicht an der Unterstützung bei 30,20 Euro nach oben gedreht und die Widerstände bei 32,04 Euro und 33,73 Euro überwunden hätte. Auf dem Weg in Richtung 43 Euro ist zumindest noch der Widerstand rund um das partielle Hoch bei 36,91 Euro zu knacken.