„Mit mir als Finanzvorstand wird es keine Wette auf die Zukunft geben“ – Interview mit Christina Rühl-Hamers, CFO des FC Schalke 04

Anleihen Finder: Sehr geehrte Frau Rühl-Hamers, wie prekär ist die aktuelle wirtschaftliche Situation bei FC Schalke 04? Und was ändert sich mit dem Gang in Liga 2 für den Verein?

Der Fußball-Traditionsverein FC Schalke 04 bietet derzeit eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon in Höhe von 5,75% p.a. an (WKN: A3E5TK). Gegenwärtig kann die neue Schalke-Anleihe 2021/26 ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Webseite des Clubs gezeichnet werden. Ab der kommenden Woche wird voraussichtlich auch eine Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse möglich sein. Über den sportlichen Abstieg aus der 1. Bundesliga und die prekäre wirtschaftliche Situation der Königsblauen wurde in der Vergangenheit ausgiebig berichtet – die letzten Jahre waren turbulent in Gelsenkirchen. Jetzt blicken die Schalker wieder nach vorne und starten in Liga 2 einen sportlichen und finanziellen Neuanfang. Für den Wiederaufstieg und die wirtschaftliche Erholung baut der Club dabei auf Assets, die ihn in der Vergangenheit stark gemacht haben – Nachwuchsarbeit, loyale Sponsoren und Fan-Treue – sowie auf die abbezahlte Veltins-Arena und Vermarktungsrechte, wie uns Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal & Recht des FC Schalke 04, im Gespräch verrät.

Rühl-Hamers: Die Corona-Pandemie hat den FC Schalke 04 – wie auch alle anderen Proficlubs – massiv getroffen. Wir haben in der Krise aber schnell gehandelt und mit umfangreichen Kostensenkungsmaßnahmen die Auswirkungen abmildern können. Daran arbeiten wir weiterhin. So wird sich das Gesicht unserer Mannschaft deutlich verändern und die Kostenstruktur für den Kader sich den Begebenheiten in der 2. Bundesliga anpassen. Das bedeutet natürlich auch deutlich geringere Spielergehälter. Das ist ein laufender Prozess, der uns bis in den August begleiten wird.

Anleihen Finder: Die neue Schalke04-Anleihe bietet einen Zinskupon von 5,75% p.a. – wen sprechen Sie damit an und warum sollten Investoren diese Anleihe zeichnen, wenn sie für eine noch laufende Schalke-Anleihe 2016/23 mit Kursen von unter 90% derzeit eine höhere Rendite bekommen?

Rühl-Hamers: Die Anleihe richtet sich vor allem an private Investoren mit Interesse und Erfahrung am Kapitalmarkt. Wir haben bewusst keine klassische Fananleihe begeben, daher wird die Anleihe – wie ihre beiden Vorgänger – auch wieder an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein. Wir haben bereits mit unseren vorherigen Anleihen bewiesen, dass Schalke 04 ein verlässlicher Akteur am Kapitalmarkt ist.