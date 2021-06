---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Heidelberg Pharma präsentiert auf verschiedenen Konferenzen

Ladenburg, 17. Juni 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab heute bekannt, dass sie auf zwei anstehenden wissenschaftlichen Konferenzen ihre proprietäre ATAC-Technologie präsentieren wird. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip.



BCMA Targeted Therapies Summit (virtuelles Format)

Die erstmalig stattfindende Konferenz bringt unterschiedliche Akteure im BCMA-Feld zusammen, um die neuesten präklinischen Daten der "Next Generation BCMA-Therapien" und die aktuellen Anforderungen für Medikamentenentwickler aus Patientensicht zu diskutieren.

Datum: 21. - 23. Juni 2021



Details der Präsentation

BCMA-ATAC: Introducing a Novel Mode of Action in Cancer Therapy Datum: 23. Juni 2021 um 11:00 Uhr EDT / 17:00 Uhr MESZ Vortragender: Prof. Andreas Pahl, Vorstand für Forschung und Entwicklung

9th Antibody Industrial Symposium (virtuelles Format)

Dieser internationale Kongress bietet Wissenschaftlern, Ärzten, politischen Entscheidungsträgern und der Industrie einen 3-tägigen Austausch zu therapeutischen Antikörpern und mehr.

Datum: 22. - 25. Juni 2021



Details der Präsentation

Amanitin-based Antibody-Drug-Conjugates as New Therapeutic Modalities for Cancer Therapy

Track: Driving Innovative Drugs into Clinical Success, Session II Datum: 24. Juni 2021 um 14.00 Uhr MESZ

Vortragender: Prof. Andreas Pahl, Vorstand für Forschung und Entwicklung

Über Heidelberg Pharmas firmeneigene ATAC-Technologie



Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates - ADCs) kombinieren die hohe Affinität und Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von kleinen toxischen Molekülen, um Krebs zu bekämpfen. ATACs (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) sind ADCs, deren Wirkstoff aus Amatoxin-Molekülen besteht. Amatoxine sind bizyklische Peptide, die in der Natur im Grünen Knollenblätterpilz vorkommen. Durch Bindung an die RNA-Polymerase II hemmen sie die Transkription der mRNA, einem Mechanismus, der entscheidend für das Überleben von eukaryotischen Zellen ist. In präklinischen Studien haben ATACs eine sehr hohe Wirksamkeit gezeigt, sie überwanden häufige Resistenzmechanismen und können auch ruhende Tumorzellen bekämpfen.