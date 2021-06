SRK Systems GmbH finanziert Großprojekt über creditshelf

Frankfurt am Main (ots) - Die SRK Systems GmbH ist ein international gefragter

Spezialist für Gepäckförderanlagen. Mit zunehmender Größe der Projekte wurde der

bisher kleinteilige Finanzierungsansatz jedoch zur Herausforderung. Der

Frankfurter Mittelstandsfinanzierer creditshelf arrangierte deshalb die

Vorfinanzierung eines Großprojektes.



Die SRK Systems GmbH implementiert schlüsselfertige Gepäckförderanlagen an

internationalen Flughäfen und begleitet die Kunden dabei von der Planung bis zur

Übergabe. Das sechsköpfige Team realisiert gemeinsam mit Subunternehmen und

Freelancern vier bis fünf Projekte pro Jahr, 80 Prozent davon im Ausland. Das

Unternehmen aus Hagen hat sich in der Branche einen Namen gemacht - die

Nachfrage stieg, die Projekte wurden größer. Dadurch ergaben sich jedoch in der

Finanzierung zunehmend Herausforderungen.









Nachdem die Kreditlinie bei der Hausbank nicht mehr ausreichte, trat SRK Systems

an einzelne Investoren heran. "Allerdings war dieser Prozess recht mühselig.

Permanent mussten wir Geldgeber ansprechen und mit ihnen verhandeln", sagt

Geschäftsführer Robert Kleinschmidt. "Auch das Kapital, das wir stetig

aufbauten, konnten wir im Prinzip nicht nutzen - das Geld wurde für Bürgschaften

benötigt und hing auf Tagesgeldkonten fest", beschreibt der Geschäftsführer die

Lage. Der entscheidende Einschnitt kam Ende 2019 mit einem Großauftrag für den

Flughafen in Sloweniens Hauptstadt. Der Airport in Ljubljana sollte erweitert

werden, wofür auch Gepäckförderanlagen benötigt wurden. SRK Systems erhielt den

Zuschlag für das Zwei-Millionen-Euro-Projekt.



Vorfinanzierung über Fintech-Kredit



Für den großen Auftrag musste das Unternehmen erhebliche Warenmengen einkaufen,

vormontieren und für den Transport nach Slowenien verpacken. Die Anzahlung des

Kunden dafür war nur gering, so dass SRK Systems massiv Kapital zur

Vorfinanzierung benötigte. Der bisherige, kleinteilige Finanzierungsansatz war

ungeeignet. "Durch Internetrecherche bin ich auf creditshelf gestoßen und habe

eine Finanzierungsanfrage gestellt", erinnert sich Kleinschmidt. "Die

Zahlenbasis war aussagekräftig, die Risikoprüfung durch die

creditshelf-Analysten und die Prognosen für das Unternehmen zeichneten ein

positives Bild. Somit konnten wir für SRK Systems bedenkenlos eine Finanzierung

über 550.000 Euro mit einer Laufzeit von sechs Monaten arrangieren", sagt Tobias

Mantwill, Firmenkundenbetreuer bei creditshelf.



Endfälliges Darlehen in zwei Stufen



Vom frischen Kapital konnten Kleinschmidt und sein Team Waren bestellen und sie

für die Montage in Ljubljana vorbereiten. Für die mehrmonatige Montage der Seite 2 ► Seite 1 von 2



Kleinteilige Finanzierung ungeeignetNachdem die Kreditlinie bei der Hausbank nicht mehr ausreichte, trat SRK Systemsan einzelne Investoren heran. "Allerdings war dieser Prozess recht mühselig.Permanent mussten wir Geldgeber ansprechen und mit ihnen verhandeln", sagtGeschäftsführer Robert Kleinschmidt. "Auch das Kapital, das wir stetigaufbauten, konnten wir im Prinzip nicht nutzen - das Geld wurde für Bürgschaftenbenötigt und hing auf Tagesgeldkonten fest", beschreibt der Geschäftsführer dieLage. Der entscheidende Einschnitt kam Ende 2019 mit einem Großauftrag für denFlughafen in Sloweniens Hauptstadt. Der Airport in Ljubljana sollte erweitertwerden, wofür auch Gepäckförderanlagen benötigt wurden. SRK Systems erhielt denZuschlag für das Zwei-Millionen-Euro-Projekt.Vorfinanzierung über Fintech-KreditFür den großen Auftrag musste das Unternehmen erhebliche Warenmengen einkaufen,vormontieren und für den Transport nach Slowenien verpacken. Die Anzahlung desKunden dafür war nur gering, so dass SRK Systems massiv Kapital zurVorfinanzierung benötigte. Der bisherige, kleinteilige Finanzierungsansatz warungeeignet. "Durch Internetrecherche bin ich auf creditshelf gestoßen und habeeine Finanzierungsanfrage gestellt", erinnert sich Kleinschmidt. "DieZahlenbasis war aussagekräftig, die Risikoprüfung durch diecreditshelf-Analysten und die Prognosen für das Unternehmen zeichneten einpositives Bild. Somit konnten wir für SRK Systems bedenkenlos eine Finanzierungüber 550.000 Euro mit einer Laufzeit von sechs Monaten arrangieren", sagt TobiasMantwill, Firmenkundenbetreuer bei creditshelf.Endfälliges Darlehen in zwei StufenVom frischen Kapital konnten Kleinschmidt und sein Team Waren bestellen und siefür die Montage in Ljubljana vorbereiten. Für die mehrmonatige Montage der