UBS belässt ASTRAZENECA auf 'Buy' Die UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 8000 auf 9200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in die Wachstumstreiber des Pharmakonzerns sollte zurückkehren und wachsen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am …