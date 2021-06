JEFFERIES belässt SYMRISE AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ryan Tomkins

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 103

Kursziel alt: 103

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Symrise nach einem Gebot von Oterra (ehemals Chr. Hansen Natural Colors) für das Geschäft mit natürlichen Lebensmittelfarben auf "Hold" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise habe das Gebot begrüßt, da er sich so besser auf sein Kerngeschäft konzentrieren könne, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Es sei eine nur kleine Transaktion angesichts der Größe es zu verkaufenden Bereichs mit nur 80 Mitarbeitern, die daher unwesentlich für die Schätzungen in seinem Bewertungsmodell sei./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 02:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 02:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.