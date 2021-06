BearingPoint RegTech und Vizor Software schließen sich zusammen

BearingPoint RegTech (“RegTech”), ein führender europäischer Anbieter von innovativen Lösungen für Regulatory, Risk und Supervisory Technology (RegTech, RiskTech, SupTech), hat eine Vereinbarung mit Vizor Software (“Vizor”) betreffend den Erwerb des Unternehmens unterzeichnet. Vizor ist ein weltweit führender Anbieter von RegTech und SupTech mit Sitz in Dublin, Irland. Mit der neuen Partnerschaft wollen RegTech und Vizor ihr weiteres Wachstum forcieren.

Jürgen Lux, CEO BearingPoint RegTech (Photo: Business Wire)

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen folgt einer klaren Strategie. RegTech und Vizor haben eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich RegTech und SupTech und ergänzen sich ideal mit ihrem Lösungsportfolio. Darüber hinaus bedienen die beiden Unternehmen komplementäre geografische Regionen. Während RegTech sich auf einen starken Kundenstamm vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie eine wachsende Präsenz in angrenzenden Regionen wie Benelux, Irland, Skandinavien und im Vereinigten Königreich stützen kann, sind die Kunden von Vizor hauptsächlich in Afrika, Asien, Australien, Kanada und dem Mittleren Osten ansässig.

Als vereintes Unternehmen sind RegTech und Vizor für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die Gruppe wird innovative RegTech- und SupTech-Lösungen für alle Stakeholder entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette anbieten. Durch die vergrößerte Organisation sowie Synergien in der Produktentwicklung und gemeinsame Innovationen werden die Unternehmen noch effektiver Mehrwert für ihre Kunden schaffen können.

Insgesamt nutzen mehr als 7.000 Firmen, darunter Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, Reporting-Lösungen von RegTech und Vizor. Gleichzeitig setzen mehr als 50 Aufsichtsbehörden und Steuerbehörden die SupTech Lösungen der beiden Unternehmen ein, um Daten von 34.000 Firmen in 60 Ländern zu erfassen und zu analysieren.

Jürgen Lux, CEO von BearingPoint RegTech, erklärt: „Der Zusammenschluss mit Vizor ist ein wichtiger Meilenstein der Entwicklung von RegTech und zeigt, dass wir als eigenständiges Unternehmen seit dem Einstieg von Nordic Capital als neuem Eigentümer Ende letzten Jahres stark auf Wachstumskurs sind. Sowohl Vizor als auch RegTech haben eine über 20-jährige Geschichte, sind Marktführer mit unseren RegTech und SupTech Lösungen, und wir ergänzen uns perfekt im Hinblick auf Produkte, Märkte und Kunden. Gemeinsam werden wir eine Strategie für weiteres, nachhaltiges Wachstum erarbeiten, um unsere Mission zu erfüllen: mit unseren Lösungen einen Beitrag zur Transparenz und Stabilität der Finanzmärkte zu leisten.“